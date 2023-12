Cemitério Nossa Senhora do Carmo passa por roçagem e limpeza

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou, na manhã desta quinta-feira, 28, a roçagem e limpeza completas do Cemitério “Nossa Senhora do Carmo”, serviço que se estenderá pelos próximos dias até ser finalizado.

Ao todo, duas equipes foram enviadas ao local, totalizando 15 trabalhadores delegados para a atividade. A previsão é de que, caso não existam imprevistos climáticos, os trabalhos sejam concluídos no próximo sábado, 30.

De acordo com o secretário-adjunto de Serviços Públicos, Everaldo Ferreira, a grande área compreendida pelo cemitério obriga o deslocamento de um relevante número de profissionais para a execução do serviço. “Todos os trabalhadores estão equipados com máquina costal, rastelo ou outros adereços. Deslocamos duas equipes para que a limpeza seja feita de forma mais rápida, evitando transtornos para a população”, disse Everaldo.

Além disso, também nesta quinta-feira, a Prefeitura iniciou a roçagem e limpeza do canteiro central da Avenida Dr. Teixeira de Barros, popularmente conhecida como “Rua Larga”, na Vila Prado. O serviço também contempla a retirada do entulho que foi descartado irregularmente por frequentadores do local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também