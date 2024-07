Cemei do Planalto Verde será inaugurada nesta sexta-feira

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos e o Governo do Estado de São Paulo, inauguram nesta sexta-feira, 5, às 10h, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) “Flávio Aparecido Ciaco”, localizada Avenida Regit Arab, 1.434, no Planalto Verde. A unidade escolar já atende, desde novembro do ano passado, 102 crianças de 0 a 5 anos, em período integral, que residem no Planalto Verde, Itatiaia e Vida Nova São Carlos.

A escola foi construída em área de 894,78 m², terreno cedido pelo município com de rede de água, esgoto, energia, telefonia e divisas muradas. A obra foi viabilizada através de uma parceria entre a Prefeitura de São Carlos e o Governo do Estado de São Paulo, via Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp), um investimento de R$ 2,9 milhões.

O Cemei possui 17 professores, sendo 8 no período da manhã e 8 à tarde, 1 professor de educação física em ambos os turnos, e a direção da escola é de Aline Fernanda de Oliveira Zabotto.

A escola deveria ter sido finalizada no fim de 2022, mas a empresa vencedora da licitação não conseguiu executar os serviços dentro do cronograma inicial, sendo necessário novo cronograma de obras, agora cumprido.

A construção de escolas é uma preocupação constante do prefeito Airton Garcia, que nesta região da cidade a Prefeitura já construiu várias unidades escolares como a Emeb Ulysses Ferreira Picollo e o Cemei Carminda Nogueira de Castro Ferreira, no Eduardo Abdelnur, o Cemei Renato Jensen, no Zavaglia e o Cemei Prof.ª Regina Aparecida Lima Melchíades no Parque Novo Mundo, região que está em permanente expansão e, portanto, com necessidade de abertura de novas vagas.

“A licitação, contratação da empresa vencedora, execução e fiscalização da obra de construção do Cemei Flávio Ciaco foi realizada pela Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE). É um importante equipamento público em uma região cuja demanda por vagas escolares é crescente. Graças a essa obra, hoje 102 alunos estão estudando perto de suas residências com profissionais competentes”, disse a secretária municipal de Educação, Paula Knoff.

Leia Também