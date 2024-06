CDHU terá passarela de pedestres sobre a linha férrea em breve

Passarela CDHU -

A empresa Rumo está realizando a duplicação da passagem sobre a linha férrea na Vila Morumbi, na região da CDHU, com a construção de passarela para pedestres com três rotatórias. O objetivo é oferecer maior segurança aos moradores dessa região da cidade.



Com investimento de R$ 4 milhões, a obra faz parte do complexo viário do novo viaduto que será construindo na Avenida Heitor José Reali sobre a linha férrea sentido Avenida Morumbi.



Essa intervenção também faz parte da outorga onerosa da concessionária quando da renovação do contrato de concessão da malha paulista. A primeira obra referente a outorga foi a duplicação do pontilhão da Praça Itália, um investimento que ultrapassou R$ 19 milhões. A segunda intervenção está em curso com a construção da

alça viária que vai fazer a junção do Viaduto 4 de Novembro, permitindo acesso em declive a Rua General Osório, além da recuperação da estrutura, pavimentação asfáltica e pintura do Viaduto, um investimento de R$ 15 milhões. A obra cumpre uma Resolução do Governo Federal que proíbe passagem em nível nos municípios e São Carlos junto com a empresa Rumo saiu na frente como uma das primeiras cidades do país a resolver esse problema. A terceira obra listada é justamente essa da Vila Morumbi.



Em parceria com a Prefeitura de São Carlos, a Rumo também está realizando uma obra contra enchentes. Por determinação da Justiça Federal a concessionária da malha paulista está finalizando a ampliação da vazão do córrego Monjolinho sob a linha férrea com a construção de uma ponte com 86 metros de cumprimento que está sendo instalada para receber os trilhos do trem. A obra está estimada em R$ 80 milhões. A intervenção vai aumentar a atual capacidade de vazão do córrego Monjolinho, sendo suficiente para comportar fortes chuvas, evitando alagamentos na Rotatória do Cristo.



No conjunto de obras contra as enchentes na região da Rotatória do Cristo, a atual administração também já realizou a ampliação da ponte no Recreio dos Bandeirantes sobre o Córrego Monjolinho a jusante da linha férrea, um investimento de R$ 2,3 milhões. A ponte antiga possuía 11 metros de comprimento por 6 metros de largura e passou a ter 22 metros de cumprimento por 11,50 metros de largura. Também fez a canalização interligando o Mineirinho ao Monjolinho, um investimento de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1,05 do Governo do Estado e R$ 750 mil de recursos próprios da Prefeitura.

Leia Também