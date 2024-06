CDCC oferece palestra sobre albinismo

Nesta segunda-feira, 24, às 15h, acontece uma palestra no auditório do CDCC com o tema: "A Pessoa Albina e os Direitos Humanos", com Alessandro da Silva, formado em teologia, filosofia e educação ambiental, membro da Associação de Pessoas com Albinismo no Brasil e do Coletivo Estadual em MG das Pessoas com Albinismo.

Durante o evento, serão tratadas as seguintes pautas:

- o que é o albinismo;

- as causas;

- a pessoa albina no convívio social, no relacionamento afetivo e no mercado de trabalho;

- e os desafios e preconceitos vividos.

