Casal é flagrado em vídeo ateando fogo em mata em São Carlos; veja vídeo

Um vídeo mostra um casal ateando fogo em um terreno na rua Marcolino Lopes Barreto, entre as vilas Costa do Sol e Elizabeth, em São Carlos. As imagens foram recebidas pela redação do São Carlos Agora na manhã deste sábado.

As imagens mostram claramente o casal utilizando algum tipo de material inflamável para iniciar o incêndio. Não foi informado se o casal foi detido.

Crime ambiental

A prática de atear fogo em matas e áreas de vegetação nativa é considerada um crime ambiental e pode resultar em pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa.

