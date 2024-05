Casa de Portugal de São Carlos realiza campanha em apoio a população de RS

SIGA O SCA NO

O ex-presidente da Casa de Portugal de São Carlos, Rui Sintra, junto com a diretoria da Instituição, presidida por Paulo Gabriel Palo, sugeriu que a Casa de Portugal de São Carlos realizasse uma campanha de ajuda à população vítima das terríveis enchentes no Rio Grande do Sul.

Inicialmente, a ideia era levar os produtos angariados diretamente para o município de Nova Petrópolis, mas a distância (1.180 Km), as condições das estradas naquele Estado e as condições meteorológicas futuras desaconselharam a viagem

Neste sentido, a Casa de Portugal de São Carlos irá fazer uma campanha de angariação de produtos emergenciais que serão transportados até ao depósito do Fundo Social do Estado de São Paulo (em São Paulo) e que a partir daí serão transportados gratuitamente pelas aeronaves da TAM, Azul e Gol até ao aeroporto mais próximo de Porto Alegre (RS), e que estiver em condições de pouso.

Vamos iniciar esta campanha entre os dias 8 e 17 deste mês de março, e os ítems a serem recolhidos serão:

Cestas básicas;

Arroz, feijão e outros alimentos não perecíveis;

Água potável;

Produtos de Higiene:

Barbeador;

Creme Dental;

Escovas de dentes;

Sabonetes;

Shampoos;

Absorventes;

Ração animal;

A Casa de Portugal de São Carlos - SP estará com as portas de sua sede social abertas para receber as doações nos seguintes dias e horários:

08/05 - 17h30/19h00

09/05 - 17h30/19h00

10/05 - 17h30/19h00

11/05 - (sábado) - 15h00/17h00;

12/05 - (domingo) - 15h00/17h00;

13/05 - 17h30/19h00;

14/05 - 17h30/19h00;

15/05 - 17h30/19h00;

16/05 - 17h30/19h00;

17/05 - 16h00/18h00;

18/05 - 8h - Entrega das doações no depósito do Fundo Social do Estado de São Paulo São Paulo Capital);

A Casa de Portugal de São Carlos - SP muito agradece a todos que se dignarem apoiar esta iniciativa.

Endereço da sede-social da Casa de Portugal de São Carlos - SP - eua Sete de Setembro, 2442, Centro, São Carlos

A todos, muito obrigado e Bem-Hajam por quererem e poderem ajudar a população do Rio Grande do Sul.

