Casa da Bênção promove bazar e café da manhã no Aracy

SIGA O SCA NO

Um delicioso café da manhã. Além da doação de roupas, sapatos e utensílios domésticos. Este é o “Café com Bazar” especial de Páscoa, que será promovido pela igreja Casa da Benção, localizada na rua Lázaro Santos, 29, no Cidade Aracy II.

O evento acontece nesta sexta-feira, 29, das 9h às 11h e será destinado à população carente daquela região de São Carlos.

De acordo com a organização, as pessoas receberão uma ficha na porta da igreja com a quantidade de roupas que poderão pegar gratuitamente.

Informações podem ser adquiridas pelo fone (16) 99390 3388.

Leia Também