Crédito: Divulgação

Através de nota emitida pela assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), informa que a partir do dia 21 de novembro o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), localizado na rua Herbert de Souza, nº 111, no Jardim Botafogo, retornará os atendimento aos usuários do SUS das 7h às 19h de segunda a quinta-feira e das 7h às 17h as sextas-feiras.

