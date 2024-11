Compartilhar no facebook

3ª Cãominhada da Rua das Torres acontece neste domingo, 01 de dezembro, das 9 às 11 horas.

O evento comunitário será realizado na rua Henrique Gregori (Rua das Torres) altura do número 700. A concentração dará início as 8h30 horas, com música e inscrição dos pets.

Para garantir a segurança dos participantes no evento, os que tiverem cães maiores, devem usar focinheira, e todos devem estar com coleira e guia. No local não haverá uma base para hidratação dos animais, por orientação veterinária, devendo cada tutor providenciar água para seu pet.

Ao final do trajeto, serão sorteados brindes PET e outros serviços e produtos oferecidos por empresas parceiras. Para participar dos sorteios os participantes devem fazer sua inscrição no local, sendo uma inscrição por animal.

As inscrições serão gratuitas. Quem puder ajudar, os organizadores solicitam doação de ração, que será destinada a protetores de animais da cidade.

SERVIÇO

3ª Cãominhada da Rua das Torres

01 de dezembro, domingo, das 9h as 11h

Rua das Torres, altura do nº 700 Bos VIsta

Inscrição gratuita no local

