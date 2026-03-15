Cantora Regina Dias lanÃ§a ReVistos, seu novo mergulho na memÃ³ria da MPB

Regina Dias lanÃ§a novo Ã¡lbum com clÃ¡ssicos da MPB revisitados -

A cantora paulista Regina Dias, de Ribeirão Preto — radicada em São Carlos (SP) — lança nas plataformas digitais seu quinto álbum, ReVistos, um projeto que nasce do desejo de revisitar a Música Popular Brasileira com novos ouvidos, novas formas e novos sentidos. “Mais do que um repertório reinterpretado, o projeto apresenta um olhar contemporâneo para obras marcantes do nosso cancioneiro, renovando sua força expressiva sem renunciar à reverência às suas origens”, afirma a artista.

DA CONVERSA À CRIAÇÃO - A ideia do álbum surgiu de uma conversa informal entre Regina e o produtor Marco Bosco. A partir desse encontro, canções, referências e memórias foram se conectando de maneira orgânica, dando origem a um repertório construído aos poucos, com cuidado artesanal e investimento próprio.

UM NOVO OLHAR SOBRE OS CLÁSSICOS – “ReVistos é um álbum que olha para o passado com a alma no presente; respeita a memória da MPB, mas a provoca, a revitaliza e a transforma, levando ao público novos sons, novos sentidos e novas emoções”, detalha Regina.

O repertório reúne clássicos como Deixa o Morro Cantar (Tito Madi), A Ordem é Samba (Jackson do Pandeiro / Severino Ramos), Tristeza de Amar (Geraldo Vandré / Luiz Roberto), Labareda (Baden Powell / Vinícius de Moraes) e Ternura Antiga (Dolores Durán / J. Ribamar), entre outros — todos iluminados por uma abordagem contemporânea e pautada pelo afeto. “São músicas que, de certa forma, fizeram parte da minha história e formação como cantora. A maioria das canções possui o swing e a ginga característicos da música brasileira, elementos essenciais na minha carreira”, detalha Regina.

O TRÂNSITO ENTRE O JAZZ E A BOSSA NOVA - O álbum ReVistos acaba de ser incluído na playlist Bossa Nova Brasil, na plataforma Spotify, assim como o single A Flor e o Espinho, fruto da parceria com o consagrado maestro e produtor Paulo Calasans. Este trabalho destaca-se pela forte releitura com influência do jazz e da Bossa Nova. Em publicação na rede social do perfil dedicado à Bossa Nova, é ressaltada a elegância presente na interpretação do clássico de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito:

“Dona de uma voz precisa e privilegiada, a paulista Regina Dias apresenta um trabalho conduzido com delicadeza e absoluto respeito à tradição. A releitura traz sofisticação e sutileza, dialogando com o jazz, linguagem que, por sua vez, sempre esteve intimamente conectada à estética da Bossa Nova. A união entre os dois talentos brasileiros resulta em um trabalho de grande sensibilidade e excelência artística”, destaca a curadoria do perfil na rede social.

TRAJETÓRIA E LEGADO ARTÍSTICO - Regina iniciou sua trajetória artística em 1980 como vocalista no circuito universitário, integrando o grupo Sassafrás e Hamilton e Seus Estados. Ao longo de mais de quatro décadas de atuação ininterrupta, consolidou-se como uma das vozes mais longevas e expressivas da cena musical da região de São Carlos, construindo uma carreira marcada pela consistência, pela pesquisa estética e pela permanente produção artística.

Cantora de interpretação refinada e grande versatilidade, transita com naturalidade por diversas vertentes da música brasileira, revelando profundo conhecimento de repertório e apuro na leitura poética e musical das obras que interpreta. Sua trajetória é pautada pela valorização da canção brasileira em sua riqueza rítmica, melódica e histórica, abrangendo desde os clássicos da MPB, da Bossa Nova e do samba até projetos de resgate, releituras e gravações dedicadas a compositores de diferentes gerações.

Com uma discografia consistente, presença constante nos palcos e participações relevantes ao lado de importantes músicos, Regina imprime em cada trabalho identidade própria, maturidade artística e compromisso com a excelência, reafirmando o valor de sua contribuição para a preservação e a renovação da música brasileira.

Dividiu o palco com artistas como Paulinho Nogueira, Simone Guimarães, Guinga, Juarez Moreira, Dominguinhos e Flávio Venturini, além de participar de espetáculos temáticos, tributos e gravações coletivas. Antes de ReVistos, lançou os álbuns Fantástico Urbano (2014), Rasante (2017), A Música Cantada de Paulinho Nogueira (2019) e Não Negai (2022). Também lançou o single Despertar (2021), última canção oferecida por Luis Vagner Guitarreiro, referência do samba rock e da black soul music brasileira.

REVISTOS: PRODUÇÃO E EQUIPE MUSICAL - Com produção de Marco Bosco e direção musical de Marcos Pontes Caixote e Jether Garotti, ReVistos reúne grandes instrumentistas da cena brasileira: Marcos Pontes Caixote (arranjos, piano, teclados), Sizão Machado (contrabaixo acústico e elétrico), Marcelo Mariano (contrabaixo), Cuca Teixeira e Carlos Bala (bateria), Jether Garotti (arranjos e piano), Conrado Goys (violão e guitarra), Carrapicho Rangel (banjo), Adriano Magoo (acordeon), Marco Bosco (percussão) e Carlos Coleta (gaita).

Leia TambÃ©m