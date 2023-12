Canteiro central da Avenida Bruno Ruggiero Filho será fechado

Avenida Bruno Ruggiero Filho - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que, a partir deste sábado, 23, iniciará as obras de fechamento de canteiro central, que são utilizados para manobras de retorno, em dois locais na Avenida Bruno Ruggiero Filho – Santa Felícia.

O fechamento do canteiro será realizado no cruzamento com a Rua Pedro Fernandes Alonso e outro próximo da rotatória na intersecção com a Avenida dos Sanhaços.

As ações a serem promovidas têm como finalidade proporcionar segurança viária para trânsito de veículos, reduzindo os conflitos e mitigando os fatores de risco de acidentes.

A SMTT recomenda atenção à sinalização de trânsito aos motoristas e que utilizem da rotatória existente e das travessias adjacentes.

