Canil e Gatil Municipal: 291 animais são adotados em 2024

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal, está realizando quinzenalmente feiras PET destinada à adoção consciente de animais domésticos e com isso o número de cães e gatos que ganham um novo lar aumenta.

Desde o início desse ano já foram adotados 291 animais entre cães e gatos, sendo 39 em janeiro, 48 em fevereiro, 35 em março, 77 em abril, 62 em maio e 30 nesta primeira quinzena de junho. Em 2023 foram adotados 504 animais que estavam abrigados no Canil Municipal.

Para adotar, basta o munícipe levar um documento pessoal com foto e o comprovante de endereço. É importante lembrar que todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, s/nº, na Água Fria. As feiras acontecem sempre aos sábados, das 9h às 16h.

Castração

O Departamento de Defesa e Controle Animal também oferece, gratuitamente, outro importante serviço aos donos de PET que é a castração desses animais. Mensalmente são ofertadas 400 vagas. As cirurgias são realizadas na unidade móvel de castração que a cada mês é instalada, sempre aos finais de semana, em um local da cidade, sendo realizado 200 procedimentos no sábado e 200 no domingo.

O tutor interessado em castrar o seu pet deve fazer o agendamento pelo sistema CADPET que pode ser acessado pelo link http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584.

Após o agendamento os tutores recebem a confirmação com a data, horário e local da cirurgia por e-mail e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também faz contato via telefone.

Ano passado foram castrados gratuitamente 5.027 animais, entre cães e gatos. Em 2024, de janeiro a junho, já foram feitas 1.440 castrações. Em julho será marcado um novo mutirão de castração também com 400 vagas.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

