Campus São Carlos do IFSP lança processo seletivo para a Pós-Graduação em Educação

O Campus São Carlos do IFSP lançou edital para processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade. São ofertadas 30 vagas para o ingresso no 2º semestre de 2024.

Características das vagas disponíveis:

a) Ampla Concorrência – Vagas para todos e quaisquer candidatos inscritos, entre os quais estão incluídos os candidatos que solicitarem vagas reservadas por meio das Ações Afirmativas (autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas (PPI) ou pessoa com deficiência (PCD)), cuja posição será baseada na classificação obtida no processo seletivo.

b) Ações Afirmativas – Vagas destinadas aos candidatos que satisfaçam uma das seguintes condições: autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas (PPI) ou pessoa com deficiência (PCD).

Com base na Resolução do IFSP nº 41, aprovada em 06/06/2017, pelo Conselho Superior da instituição, 20% das vagas, serão destinadas a candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) ou indígenas e 5% das vagas serão destinadas a candidatos com deficiência (PCD).

O curso é gratuito, não possuindo mensalidades, taxa de matrícula e taxa de inscrição para o processo seletivo.

O curso será oferecido aos sábados no período da manhã e da tarde no Campus São Carlos, localizado na Estrada Paulo Eduardo de Almeida Prado, Km 01, bairro Jardim Guanabara, São Carlos/SP. O curso é ofertado na modalidade presencial .

O período de inscrição é de 3 de junho a 11 de junho e o candidato deve se inscrever por via eletrônica, enviando toda a documentação exigida, em formato PDF para o e-mail da Coordenação do Curso.

Leia o Edital nº 024/2024, de 03 de junho de 2024 na íntegra. Para mais informações, acesse as páginas: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos/62-ensino/129-processo-seletivo-edu.html#processo-seletivo-2024-2> ou https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/2614-edital-n-024-2024.html.

