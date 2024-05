Campus da USP São Carlos faz campanha para as vítimas do Rio Grande do Sul

SIGA O SCA NO

Portaria USP 1 - Crédito: reprodução/USP

A USP está arrecadando roupas, colchonetes, água, material de limpeza e produtos de higiene pessoal para auxiliar a população do Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta a pior enchente de sua história. Além dos alunos, professores e funcionários, a comunidade em geral também pode fazer suas doações.

No Campus de São Carlos, o ponto de coleta está localizado no térreo do Bloco E-1, sede administrativa da Escola de Engenharia de São Carlos - EESC.

Os interessados podem fazer a doação em qualquer horário, até o dia 8 de maio, quarta-feira.

Em caso de dúvida, o telefone para mais informação é: (16) 3373-9210.

Participam da ação a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), o Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU), o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), o Instituto de Física de São Carlos (IFSC), o Instituto de Química de São Carlos (IQSC) e a Prefeitura do Campus USP de São Carlos (PUSP-SC).

Doações em dinheiro

A USP, em parceria com a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (Fusp), também abre a possibilidade de que as doações, em qualquer valor, possam ser feitas via pix pelo e-mail pixfsantander@fusp.org.br

A Fusp irá doar o mesmo valor arrecadado até o total de R$ 200 mil. No dia 8, no final da tarde, as doações via pix serão transformadas em produtos.

Leia Também