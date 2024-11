Campeonato de rolimã interditará Avenida São Carlos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que no próximo domingo, 10, o trânsito será interditado na Avenida São Carlos, no trecho entre as ruas General Osório e Marechal Deodoro e seus cruzamentos em todo o trecho da Avenida São Carlos entre as ruas Dona Alexandrina e Episcopal, das 7h às 18h, devido à realização do III GP Paulista de Rolimã – Taça São Paulo Cel. PM Jeferson Jorge que acontece a partir das 8h, com concentração no Mercado Municipal.

O evento faz parte do calendário oficial do município e conta com a participação de atletas de várias cidades. Neste dia, os motoristas devem procurar rotas alternativas e evitem as vias mencionadas.

Leia Também