Campanha do Saae arrecada 8 mil brinquedos e leva alegria ao Natal de milhares de crianças

Crédito: Divulgação

A solidariedade falou mais alto em São Carlos. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) superou todas as expectativas ao arrecadar 8 mil brinquedos na segunda edição da campanha “Doe um brinquedo e ganhe um sorriso”, realizada entre 27 de novembro e 18 de dezembro. Este número representa 3 mil brinquedos a mais em relação à primeira edição, que havia registrado 5 mil doações no ano passado.

A iniciativa contou com o apoio de parceiros como a Prefeitura, a Câmara Municipal, a Fesc, a Prohab, a Fundação Pró-Memória, a Associação de moradores do Parque Fehr, Eduardos Brinquedos e o Colégio Adventista. 400 brinquedos foram destinados diretamente à ONG Nave Sal da Terra, enquanto os demais 7.600 brinquedos foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade para triagem e distribuição às famílias cadastradas.

Juliana Albuquerque Ferreira, chefe do Setor de Comunicação Institucional do Saae, celebrou o sucesso da ação. “É uma satisfação enorme saber que esta segunda campanha foi um sucesso total. A quantidade foi superior porque o empenho de todos os envolvidos também foi. Gratidão aos servidores do Saae e à população que colaborou de forma tão generosa”, declarou emocionada.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini, destacou a empatia do povo são-carlense. “Esta campanha é uma prova inquestionável de que os moradores de São Carlos se unem em prol do próximo. Seja na arrecadação de brinquedos ou na Campanha do Agasalho, os resultados sempre superam as expectativas. Nosso muito obrigado a todos que contribuíram para levar alegria ao Natal de tantas crianças.”

O Juiz de Direito, Paulo César Scanavez, acompanhou os trabalhos e fez questão de parabenizar a iniciativa desenvolvida pelo Saae.

O presidente do Saae, engenheiro Mariel Olmo, reforçou o espírito de união que marcou a ação. “Mais uma vez, servidores, parceiros e a comunidade de São Carlos mostraram que esforços compartilhados geram grandes resultados. Parabéns a todos os envolvidos, que tornaram o Natal de milhares de crianças mais feliz. Meu abraço fraternal e os votos de um Natal e um 2025 abençoados para todos.”

A campanha, além de números expressivos, reafirma o espírito solidário da cidade e o poder transformador de gestos simples, que espalham alegria e esperança a quem mais precisa.

