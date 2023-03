Campanha de vacinação resulta em 950 imunizações

Crédito: Divulgação

A campanha de atualização de carteiras de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, realizada pela Prefeitura de São Carlos, foi concluída com 950 imunizações registradas no último sábado, 18. As informações são do Departamento de Vigilância em Saúde, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde.

Distribuídas em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), a campanha teve um total de 513 vacinas de rotina aplicadas e, no caso das vacinas contra a COVID-19, foram mais 437 imunizações. A UBS Cidade Aracy foi quem mais imunizou, com 284 vacinas aplicadas, seguida por UBS São José, UBS Redenção e UBS Santa Felícia.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, ressaltou a união de forças para que a campanha fosse realizada e chegasse a um maior número de pessoas. “Esta atividade foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, mobilizando a comunidade escolar, pais e responsáveis sobre a necessidade de manter a carteira de vacinação atualizada. Foi uma oportunidade de vacinação para que a população esteja protegida, pois a queda na cobertura vacinal tem gerado preocupação diante dos riscos de reintrodução de doenças que podem ser evitadas com vacina”, disse Denise.

Independente das campanhas realizadas aos finais de semana, os pais ou responsáveis podem levar as crianças e adolescentes para atualizar suas cadernetas de vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) do município.

