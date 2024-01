Caminhão itinerante entrega 2.500 peças de roupas para a população do Jardim Gonzaga

Programa tem como meta o atendimento direto à população de bairros carentes da cidade - Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos retomou a programação 2024 do “Caminhão Itinerante” na manhã da última sexta-feira, 26, no Jardim Gonzaga.

O programa tem o objetivo de levar para as famílias as doações que são arrecadadas durante todo o ano, especialmente durante a campanha do agasalho, visando o atendimento direto à população de bairros carentes da cidade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini, explica que esse projeto foi iniciado em 2017 e que percorre vários bairros da cidade e a zona rural. “Hoje estamos aqui no Cemear (Centro Municipal de Educação e Artes), no Jardim Gonzaga, muitas pessoas não têm condições de ir até a sede do Fundo Social, então nós trazemos as doações, são mais de 2.500 peças, entre roupas e sapatos para adultos e crianças, além de roupas de cama e banho e cada pessoa pode levar até 15 peças”.

Rosária Mazzini lembra, ainda, que o Fundo Social sobrevive de doações, e pede para as pessoas continuarem a doar para que mais famílias possam ser beneficiadas.

Para a moradora do bairro, Milena Batista, muitas pessoas não têm como comprar roupas. “É um item necessário, aqui eu consegui roupas para as minhas duas filhas, para mim e para o meu bebê”.

Celina de Oliveira aproveitou e levou roupas para ela e para o marido. “Todas as roupas são boas, estamos saindo todos contentes, agradeço a Prefeitura e ao prefeito por esse projeto”.

O Fundo Social fica localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, e recebe doações o ano todo de roupas, sapatos, agasalhos, roupas de cama, banho, itens de higiene, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis. Após o carnaval o caminhão retoma o cronograma de visita aos bairros.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

