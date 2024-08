Caminhão itinerante circula em São Carlos para estimular a adoção de hábitos saudáveis

Entre os dias 6 e 30 de agosto, o projeto Meus Hábitos Saudáveis vai passar por escolas públicas de Limeira, São Carlos, Ribeirão Preto e Franca, levando atividades educativas e culturais que visam estimular nas crianças e adolescentes a adoção de hábitos mais saudáveis.

Em São Carlos, será nos dias 12 de agosto, na EMEB Ulysses F Verreira Picolo e no dia 13 de agosto na EMEB Antônio Stella Moruzzi

Com atividades para alunos entre 6 e 15 anos, o caminhão chega às escolas com ações divididas em um circuito de seis estações. Guiados por monitores capacitados, as atividades começam dentro do caminhão, onde alunos recebem informações sobre os benefícios de assumirem hábitos saudáveis diariamente. Na primeira etapa, eles passam por um painel de escrita, uma pirâmide alimentar magnética e ainda têm acesso a vídeos de realidade virtual que tratam sobre alimentação saudável.



O circuito continua fora do caminhão com outras cinco estações, sendo: Jogo Interativo sobre a identificação de alimentos benéficos para a saúde, Escada alimentar sobre a digestão do corpo humano e a relação dos alimentos com cada órgão, Atividade Física para liberar a endorfina e orientar sobre o benefício de praticar atividades físicas, uma Oficina de Teatro, para abordar temas culturais e de teatro, além da apresentação de uma Peça Teatral com fantoches com objetivo de apresentar tudo o que os alunos aprenderam no circuito em uma história lúdica.

O projeto também oferece um workshop de capacitação para professores, com a participação de um nutricionista que falará sobre a adoção de hábitos e sobre como eles podem usar a sala de aula para incentivar os alunos neste processo.

SERVIÇO

12/08 - EMEB Ulysses Ferreira Picolo

13/08 - EMEB Antônio Stella Moruzzi



