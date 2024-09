Caminhão com roupas para doação estará hoje no Cidade Aracy; veja o local

SIGA O SCA NO

Caminhão Fundo Social - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos informa a população do bairro Cidade Aracy II que na próxima quinta-feira (26/09), o Caminhão Itinerante vai ficar estacionado das 9h às 13h, no Centro da Juventude Lauriberto José Reys, localizado na rua João Martins França, nº 800, no Cidade Aracy II.

As famílias em vulnerabilidade social poderão escolher roupas para adultos e crianças, de inverno e verão, roupas de cama, mesa e banho, cobertas e calçados que ficarão expostos no local para que as pessoas possam escolher o que precisam.

O Fundo Social carrega o caminhão com mais de 2.500 peças e cada família pode levar para casa até 15 peças de roupas para casa, além de sapatos. As roupas são fruto de doações que o Fundo recebe durante todo o ano. Todas as peças estão limpas e em bom estado de conservação.

O Caminhão Itinerante é um programa criado para atender aquelas famílias que não conseguem ir até a sede do Fundo Social de Solidariedade para retirar suas doações.

O Fundo Social está localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

