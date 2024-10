Caminhada Outubro Rosa em prol da conscientização e saúde da mulher acontece no próximo dia 19

Caminhada Outubro Rosa - Crédito: divulgação

São Carlos se prepara para a Caminhada Outubro Rosa, uma iniciativa promovida pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), com o apoio do Studio Magda Bertelli.

O evento acontecerá no próximo dia 19 de outubro, a partir das 8h, no Kartódromo de São Carlos, localizado na rua Dr. Donato dos Santos, 397, no Jardim Nova Santa Paula.

Para Ivone Zanquim, presidente da ACISC, a Caminhada Outubro Rosa faz parte do movimento mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das doenças que mais afetam as mulheres. “Além de promover a conscientização, o evento visa incentivar a prática de atividades físicas, um dos pilares para uma vida saudável”, afirmou.

Como Participar?

As inscrições para a caminhada estão abertas até o dia 18 de outubro. Os interessados podem se inscrever por meio do link disponível nas redes sociais da ACISC e do CMEC. Para garantir a camiseta oficial da caminhada, os participantes precisam doar uma lata de leite em pó, que deve ser entregue na sede da ACISC, onde poderão retirar a camiseta do evento, que está limitada a 100 unidades, entre os dias 15 e 18 de outubro.

Programação do Dia

A programação começa cedo, com a recepção dos participantes às 8h no Kartódromo. Antes da caminhada, haverá uma sessão de aquecimento conduzida por profissionais, garantindo que todos estejam preparados para o percurso. Após a caminhada, os participantes serão presenteados com uma mega aula de zumba, uma atividade animada e divertida que promete encerrar o evento com muita energia e alegria. “Além de cuidar da saúde física e apoiar uma causa tão importante, os participantes terão a oportunidade de compartilhar um momento de união, empatia e solidariedade. Prepare-se para um dia inesquecível e venha fazer parte dessa caminhada em prol da vida e da conscientização!”, convida Ivone Zanquim.

