Câmara vota orçamento de R$ R$ 2,2 bi para 2025

A Câmara Municipal de São Carlos realiza na próxima segunda-feira (18), às 10h, no Edifício Euclides da Cunha, uma sessão extraordinária para votar em primeiro turno o projeto de lei que estabelece o orçamento fiscal do município para o ano de 2025 no valor de R$ R$ 2.274.173.068,71. (Dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, cento e setenta e três mil, sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

Uma audiência pública para debater o projeto de lei foi realizada no dia 30 de outubro, e seguindo o cronograma de tramitação da matéria no Legislativo, o prazo para apresentação de emendas foi encerrado também no dia 30 de outubro. De 31 de outubro até o dia 14 novembro, será realizada a etapa de exame da Comissão de Justiça, Redação e Legislação Participativa e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. A votação do projeto em segundo turno, também em sessão extraordinária, será no dia 29 de novembro às 10h.

A sessão extraordinária será transmitida ao vivo pelo canal 20 da NET, pela Rádio São Carlos AM 1450, pelo canal 49.3 - Tv Aberta Digital, canal 31 da Desktop / C.Lig, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

