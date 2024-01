Câmara adia sessão em respeito ao falecimento de Maria Aparecida Françoso, mãe do vereador Roselei Françoso

SIGA O SCA NO

Maria Aparecida, mãe do vereador Roselei, faleceu aos 65 anos em Santa Eudóxia -

Em respeito à morte de Maria Aparecida Françoso, mãe do vereador Roselei Françoso – atual secretário municipal de Educação - a Câmara Municipal de São Carlos adiou a realização da primeira sessão ordinária do ano, que seria realizada nesta terça-feira e foi transferida para quarta-feira (24) às 15 horas, conforme decisão do presidente da Casa, vereador Marquinho Amaral.

Em nota, Marquinho Amaral expressou em seu nome e dos vereadores e funcionários da Câmara, condolências e solidariedade aos familiares e amigos de dona Maria Aparecida, que faleceu aos 65 anos.

“Que dona Maria Aparecida descanse em paz e que seu legado de amor e dedicação seja sempre lembrado por todos e que encontrem conforto e serenidade para enfrentar essa perda”, afirmou.

O velório acontece nesta terça-feira (23), na Igreja Matriz de Santa Eudóxia, localizada na Rua Santa Eudóxia, 43, das 9h às 15h. O sepultamento será às 16h no Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

