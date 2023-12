SAAE atribui falta de água a calor e confraternizações de final de ano

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que o problema da bomba d’água do Centro de Reservação e Distribuição da Vila Nery já foi resolvido. Mas nem por isso a água chegou em todas as casas e estabelecimentos comerciais. E existem duas razões para isso: a primeira, é a onda de calor, a mais alta da história nessa época do ano. Ela faz com que as pessoas utilizem mais água e a distribuição da Vila Nery não consegue atender toda a demanda. O outro motivo é que, nesse período de festas, muitas empresas normalmente aumentam o consumo por conta das confraternizações de fim de ano.

Segundo nota enviada à imprenmsa, a água consumida em grande volume nos bairros mais baixos não permite que os reservatórios sejam preenchidos nas suas respectivas capacidades de armazenamento e quem sai perdendo são os moradores dos bairros mais altos. O SAAE esclarece, ainda, que tem utilizado caminhões pipa para ajudar a aumentar o nível do reservatório da Vila Nery, onde o impacto de desabastecimento está mais acentuado porque afeta outros bairros, como Jacobucci e adjacências.

O SAAE reitera que trabalha dia e noite para normalizar a situação. Mas precisa do apoio de todos de forma coletiva, e de cada um de modo particular. O uso consciente e responsável gera economia e colabora para que a água continue sendo um direito de todos em São Carlos. SAAE, Prefeitura e toda a população, unidos, é o esforço que garantirá água para todos, água para toda a vida.

