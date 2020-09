Calor continua pelo menos até sexta-feira; temperatura máxima pode chegar aos 36ºC nesta segunda

Crédito: Divulgação

A segunda-feira começa com Tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, com exceção da faixa leste e do sul paulista, pois à aproximação de uma frente fria que atua no Paraná, favorece o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas. No decorrer do dia de hoje, esse sistema chega ao litoral paulista, aumentando as instabilidades, gerando chuvas com trovoadas e rajadas de ventos nessas áreas. As demais regiões permanecem com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Temperaturas elevadas.





Terça-feira (29/09) a Sexta-feira (02/10)





Frente fria afasta-se do litoral paulista e com isso o Tempo volta a ficar estável e com predomínio de sol em praticamente todo o estado de São Paulo. Apenas na faixa leste a nebulosidade ficara mais acentuada, pelo menos até a quarta-feira, e ainda há previsão para chuvas fracas e chuviscos isolados, devido a circulação úmida do oceano. Temperaturas elevadas.

