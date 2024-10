“Café na Passarela” orienta pedestres e ciclistas que transpõem rodovias

Crédito: Divulgação

A EcoNoroeste promoverá a edição do “Café na Passarela” de outubro nesta sexta-feira, 18, das 7h às 9h, no quilômetro 233 da Rodovia Washington Luís (SP-310). O local escolhido foi a passarela entre os bairros Parque Belvedere e Vila Brasília, próximo ao Country Club, em São Carlos (SP). De forma educativa, profissionais da concessionária levarão informações para pedestres e ciclistas que passarem pelo local, principalmente, sobre como e por quê se deve transpor a rodovia adequadamente.

O “Café na Passarela” é uma das ações de segurança viária realizadas, periodicamente, pela EcoNoroeste. Em atividades como esta também são distribuídos panfletos com outras orientações e um kit com lanche, fruta e suco. Ciclistas também receberão um colete refletivo em X e dicas de uso para aumentar a visibilidade quando em trânsito.

Desde 1º de maio de 2023, quando a concessionária passou a administrar 441 quilômetros de rodovias no noroeste paulista, em contrato com o Governo do Estado de São Paulo, já foram realizados mais de 700 atendimentos em todas as edições do “Café na Passarela”.

