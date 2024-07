Cadastro para reconhecimento facial começa quinta-feira pela Emeb Ulysses Picolo

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) está instalando os equipamentos para reconhecimento facial nas unidades escolares da rede municipal de ensino. No total, 62 escolas receberão o sistema, porém a instalação começou pelas maiores unidades, locais onde estão sendo necessários mais equipamentos, caso do Caic, onde já foram instalados 12 identificadores faciais. O investimento é de R$ 2,04 milhões com recursos próprios do município.

Nesta semana a instalação continua nas unidades menores e o cadastro dos alunos começa na quinta-feira, 1, pela Emeb Ulysses Ferreira Pícolo, localizada na rua Hagar Cristina Rojo Rocha, nº 145, no Residencial Eduardo Abdelnur, local onde são atendidos aproximadamente 600 alunos no ensino fundamental.

O equipamento é uma solução a fim de oferecer um maior controle aos pais e responsáveis, sendo que não tem apenas a finalidade de notificar os alunos e pais caso o estudante não compareça à escola, mas também permite o acompanhamento do boletim. A criança também sairá da escola na presença de um dos responsáveis cadastrados no sistema.

Outro destaque é a gestão da alimentação escolar. Com informações em tempo real sobre a presença dos alunos, as cozinhas das escolas conseguem preparar a quantidade ideal de merenda, evitando desperdícios. O sistema permite controlar cardápios diários, valores nutricionais, estoque de produtos, e gerir a alimentação preparada na unidade de ensino ou por empresas terceirizadas.

“Além disso, a solução permite ao gestor público melhorar o planejamento e realizar intervenções imediatas em escolas com baixos índices de frequência. O sistema também integra informações de assiduidade com o Conselho Tutelar”, garante Paula Knoff, secretária de Educação.

Para a diretora adjunta da Emeb Afonso Fiocca Vitali (Caic), Carla Serotine, o sistema é muito importante para as escolas da rede. “Temos 1.150 alunos, portanto vai facilitar para os nossos professores que não vão mais precisar fazer a chamada e para a gestão escolar como um todo. Vamos poder fazer a busca ativa dos alunos faltosos rapidamente, facilitando a comunicação com os pais. E como foram instalados 6 aparelhos por andar, não vamos gerar filas nem na entrada e nem na saída”.

O projeto inclui outras importantes funcionalidades: matrículas online, facilita o processo de novas matrículas, pré-matrículas e gerenciamento de filas de espera, gestão de secretaria da unidade escolar; abrange serviços como rematrícula, transferência, geração de turmas e lançamento de notas.

Nem a foto do cadastro biométrico nem a do registro da frequência do dia a dia fica no dispositivo local do usuário. É uma imagem criptografada e à qual não há acesso direto. Temos total segurança e cuidado com relação ao armazenamento dessas imagens dos alunos, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Todas as escolas municipais de São Carlos também contam com câmeras, sensores de monitoramento internos e externos, alarmes e sensores de fumaça. Cada unidade, dependendo do tamanho, recebeu de 8 a 10 sensores externos. A partir do disparo do equipamento, as imagens são enviadas em tempo real para a Central de Monitoramento da Guarda Municipal que envia a viatura na hora para o local.

