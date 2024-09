Briga em evento universitário termina na delegacia

SIGA O SCA NO

Ginásio Milton Olaio Filho - Crédito: divulgação

Uma discussão em um evento universitário, o INTERMED, terminou em confusão e na delegacia na noite desta quinta-feira (5). De acordo com o boletim de ocorrência, duas pessoas foram conduzidas pela GCM para prestar esclarecimentos.

A briga teria começado após uma bola utilizada em uma partida ser jogada para as arquibancadas do Ginásio Milton Olaio. Uma das envolvidas, teria pegado a bola e guardado em seu carro. Um rapaz, outro participante do evento, teria tentado reaver a bola pegando a jovem pelo braço.

O homem alegou ter sido ferido por arranhões durante a confusão. Diante da situação, a Guarda Civil Municipal foi acionada e conduziu ambos para a delegacia.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência e solicitou exame de corpo de delito para o estudante. Após prestar depoimento, ambos foram liberados.

