Boeing 787 Dreamliner pousa pela 1ª vez em São Carlos; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

Pela primeira vez, um Boeing 787 Dreamliner da LATAM pousou no Aeroporto Internacional de São Carlos. A aeronave, proveniente do Chile, dará início a um processo de modernização completo de suas cabines no renomado Centro de Manutenção da empresa, localizado na cidade.

Com capacidade para transportar até 247 passageiros e um alcance de voo de mais de 14.000 quilômetros, o 787-800 é um dos aviões mais modernos e eficientes do mundo. Sua chegada em São Carlos evidencia a importância da cidade como um polo de manutenção aeronáutica de alta tecnologia.

Leia Também