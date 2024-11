Black Friday do Iguatemi São Carlos terá descontos de até 70% em lojas, além de roleta premiada e estacionamento gratuito

A Black Friday já se consolidou como uma das datas mais aguardadas no varejo, marcando uma temporada de oportunidades para consumidores e lojistas. Ao longo do mês, os empreendimentos da Iguatemi S.A. realizaram as ativações do período, trazendo descontos em lojas de diversos segmentos, como moda, beleza, eletrônicos e infantil, com ofertas de até 70% em produtos selecionados.

No Iguatemi São Carlos, grandes marcas participam da data, como Lupo, Inovathi, C&A, Riachuelo, Cobasi e Óticas Carol. Além da Polo Wear, O Boticário, Yes Cosmetics e Anacapri com 60% de desconto, entre outras operações no empreendimento que oferecem a partir de 40% de desconto em produtos selecionados. Haverá ainda, nos dias 29 e 30/11, uma roleta de prêmios, localizada na Rotatória da Samsung, com diversos benefícios em parceria com os lojistas para tornar a experiência ainda mais interessante aos consumidores.

Para deixar o período mais animado, o shopping também receberá um DJ na Praça de Alimentação e, exclusivamente nesta sexta-feira (29/11), haverá a apresentação de uma bandinha pelo mall, realizando performances musicais ao longo do dia, e estacionamento 100% gratuito para o público.

E tem mais. Entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro, os clientes que cadastrarem suas notas fiscais com CPF no Iguatemi ONE receberão pontuação em dobro. Já os clientes do Cartão XP Visa Infinite, além de pontuarem em triplo no Iguatemi ONE, terão também chances em dobro em todas as ativações, como a roleta de prêmios, aumentando as oportunidades de ganhar.

O Iguatemi ONE, programa de relacionamento da rede, proporciona benefícios exclusivos em diversas áreas, como moda, gastronomia, bem-estar, arte, cultura e experiências únicas. Com a Black Friday deste ano, os clientes terão ainda mais vantagens, aproveitando não apenas as promoções, mas também benefícios pensados para tornar a experiência de compra ainda mais completa.

Para participar da ação, basta baixar o aplicativo Iguatemi ONE, disponível para Android e iOS, e escanear uma nota fiscal de qualquer loja do shopping, com CPF, para ativar o programa e começar a aproveitar as recompensas exclusivas.

"A Black Friday é uma data extremamente importante para nós, e a cada ano notamos um engajamento crescente de lojistas e clientes. Por isso, decidimos estender as promoções para todo o mês de novembro, dando mais tempo e opções para os consumidores realizarem suas compras de final de ano”, afirma Renata Zitune, Diretora de Marketing e Patrocínio da Iguatemi S.A.

As ações da Black Friday também acontecem em outros empreendimentos da rede, como Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi Rio Preto, Iguatemi Esplanada (Sorocaba), Galleria Shopping (Campinas), Iguatemi Brasília, Praia de Belas Shopping, entre outros.

