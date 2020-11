Black Friday ACISC 2020 tem descontos especiais em serviços

Para ajudar os empreendedores a aproveitarem ao máximo a Black Friday, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) está oferecendo um desconto de 50% na primeira mensalidade dos serviços Unimed, Uniodonto, Telefonia Móvel e SCPC.

O presidente da entidade, José Fernando Domingues, explica que até o próximo dia 27 de novembro, dia da Black Friday, os empresários e lojistas que se filiarem à ACISC, poderão aproveitar o desconto. “Os serviços oferecidos pela nossa entidade aos nossos associados, já possuem tarifas e preços reduzidos. Agora, aproveitando a Black Friday, os novos associados terão 50% de desconto na primeira mensalidade de cada um dos serviços contemplados nesta oferta”, explicou.

Os interessados devem entrar em contato com a ACISC, através do fone (16) 3362-1900, pelo Aplicativo ou ainda no site da entidade (www.acisc.com.br), e pedir mais informações sobre a Black Friday ACISC 2020.

Além dos ofertados na Black Friday, a ACISC possui inúmeros outros serviços para auxiliar o lojista e o empresário de São Carlos. “Você é um empreendedor e quer se beneficiar com os serviços da ACISC por um preço baixo e atendimento de qualidade? Entre em contato conosco pelo telefone (16) 3362-1900 e associe-se”, finaliza Zelão.

Conheça abaixo, os principais serviços da ACISC:

ACCelular: O ACCelular é um serviço de telefonia móvel onde se paga somente o que for contratado, com acesso irrestrito em sua conta, total controle do consumo e do histórico financeiro e suporte técnico 24 horas por dia. Um dos diferenciais do serviço é o atendimento personalizado realizado pela equipe especializada da ACISC, de maneira rápida e simples e sem gastos adicionais.

Consultoria Jurídica ACISC: A ACISC disponibiliza consultoria jurídica para seus associados, podendo este esclarecer dúvidas, receber orientações burocráticas e técnicas, auxílio na análise de contratos e outros assuntos jurídicos de sua empresa. Desempenhadas há anos pelo advogado Dr. Estevam Luiz Muszkat, essas funções permitem que os associados ACISC se informem sobre temas do dia a dia, ou somente obtenham esclarecimentos sobre alguma questão pontual do seu negócio.

Boa Vista SCPC: O mais completo banco de informações comerciais com abrangência nacional, inteligência de mercado, confiança e qualidade para a sua empresa. Podem ser realizadas consultas a CPF, CNPJ e cheques, com informações sobre prospecção, concessão de crédito, gerenciamento e recuperação. Através do Boa Vista SCPC, o time da ACISC ajuda o empreendedor a alavancar resultados, ampliar visão de mercado, mapear riscos e oportunidades, otimizar e rentabilizar operações e criar diferenciais ao identificar e antecipar oportunidades.

ACCertificado Digital: A Certificação Digital feita pela ACISC garante segurança e confiabilidade em transações eletrônicas, dispensa reconhecimento em cartório e impressões de documentos, reduzindo despesas, e é um facilitador de distância entre empresas e pessoas. Também oferece soluções diversas em aplicações de assinaturas eletrônica e digital e biometria, automatizando processos para proporcionar agilidade e grande economia na desmaterialização de processos. O certificado permite que diversos serviços sejam realizados sem a necessidade de presença física, o que significa agilidade nos processos, sustentabilidade e redução de custos.

ACISC Saúde: O ACISC Saúde é um serviço que inclui plano médico com mais de 350 médicos cooperados em 46 especialidades, inclusão de laboratório de análise e internação e plano odontológico com mais de 125 dentistas na região. A ACISC ainda conta com valores diferenciados e uma equipe capacitada e exclusiva para atendimento dos usuários.

Campanhas ACISC: Para impulsionar o comércio nas datas comemorativas, a ACISC promove campanhas promocionais, sempre de forma gratuita para todos os seus associados e com certificado de autorização emitido pela SEFEL (Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria). Em cada campanha, a ACISC disponibiliza cupons online, distribui cartazes, divulga maciçamente os sorteios e as empresas participantes nos mais variados veículos de comunicação, além de possuir os melhores prêmios da cidade e região. Os consumidores podem participar comprando no comércio de São Carlos e se cadastrando através do QR Code do Cupom Fiscal, pelo Aplicativo ACISC.

Aplicativo ACISC: O APP ACISC apresenta a história da cidade, os objetivos da entidade, um guia comercial com mais de 2 mil lojas divididas em 15 categorias e acesso a central de notícias, campanhas e eventos da ACISC. Para o consumidor, o software oferece consulta gratuita do CPF, banco de vagas de emprego disponíveis e horário de funcionamento do comércio, já o comerciante pode verificar os serviços e benefícios oferecidos pela ACISC, realizar o agendamento do auditório e da sala de reuniões, realizar consultas físicas e jurídicas e associar-se.

ACISC Delivery: Com o objetivo de ajudar a fortalecer o comércio de São Carlos, impactado pela crise do novo Coronavírus [Covid-19], a ACISC lançou um canal no seu aplicativo para que os associados possam divulgar serviços em sistema “delivery”. Para divulgar o produto ou o serviço no APP ACISC, o associado deve entrar em contato pelo e-mail: relacionamento@acisc.com.br ou no WhatsApp 16 99621-6432. Não tem custos. Será divulgado o perfil da empresa, horários de funcionamento, canais para o cliente realizar a compra, formas de pagamento, entre outras informações.

Estacionamento ACISC: Além de todos os serviços, a ACISC ainda conta com um amplo estacionamento, que foi inaugurado recentemente, com vagas gratuitas para seus associados.

