"Bixos" e "bixetes" invadem São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

"Tio ajuda a gente, dá uma moedinha". É assim que começa a semana dos recém chegados UFSCar. Nesta terça-feira (25), em vários semáforos era possível ver grupos de "bixos" fazendo "pedágios" e arrecadando dinheiro. Nem a chuva atrapalhou.

Na UFSCar, entre os dias 25 e 28 de março, acontece a Calourada 2024 que dá as boas-vindas e acolhe os calouros e as calouras de 2024 e também os veteranos e as veteranas dos cursos de graduação, marcando o início do período letivo de 2024. A Universidade recebe neste ano mais de dois mil novos estudantes, totalizando 12 mil estudantes de graduação em seus quatro campi.

