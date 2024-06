Bienal da Matemática acontece em julho na UFSCar

Acontece de 29 de julho a 2 de agosto de 2024, a XI Bienal da Matemática, promovida desde 2002 pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e considerada um dos eventos mais importantes de divulgação e disseminação do conhecimento matemático no Brasil.



A edição, que será realizada no Campus São Carlos da UFSCar, marca o retorno do evento ao Estado de São Paulo depois de uma década. A Bienal é composta por atividades diferenciadas, criativas e desafiadoras, fomentando a investigação e a curiosidade entre os seus participantes.



Nesta edição, acontecem palestras didáticas sobre os famosos sete Problemas do Milênio, selecionados pelo Clay Mathematics Institute em 2000, para celebrar a Matemática no novo milênio. O evento, que envolve a participação de centenas de atuantes na área de Matemática, também contará com minicursos, oficinas, mesas-redondas e exposições voltadas para estudantes e professores dos mais variados níveis e modalidades de ensino.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site do evento até 15/7/2024.

