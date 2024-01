Bicicletada em São Carlos irá homenagear ciclista assassinada em Manaus

Miss Jujuba: brutalmente assassinada por um casal em Manaus, será homenageada em São Carlos - Crédito: Arquivo pessoal

O assassinato da venezuelana Julieta Hernandez, 38 anos, conhecida também como Miss Jujuba, comoveu o país com várias manifestações e protestos.

A ciclista, que também era artista circense, fazia travessia de bike no Brasil e já tinha passado por praticamente todo o país e quando chegou a Manaus/AM para entrar na Venezuela, foi brutalmente morta por um casal.

Se unindo às manifestações, a Associação São-carlense de Ciclismo (ASC) organizou uma bicicletada em homenagem a Missa Jujuba que acontece nesta quarta-feira, 17, com concentração a partir das 9h no CAPS-ad São Carlos G.R., na rua Herbert de Souza, 111, no Residencial Romeu Santini.

“Queria falar da nossa manifestação em encorajar as mulheres cicloturistas, em sensibilizar as pessoas que encontram com ciclistas nas estradas fazendo travessias, caminhos de fé, ou simplesmente trabalhadores que se deslocam com suas bikes, além de dizer que um ciclista, uma artista, um viajante é uma pessoa como todos nós e merece respeito, merece apoio por estar longe de casa, dormindo em baixo de marquises, desconfortavelmente, passando calor, frio, tempo chuvoso, tempestade. Enfim mais atenção e cuidado”, disse Everton Douglas, presidente da ASC e um dos idealizadores da iniciativa.

O assassinato

Julieta Hernández, 38 anos, percorria o Brasil há oito anos levando sua arte, tendo se apresentado em mais de nove estados. Costumava viajar à Venezuela de bicicleta para passar as festas de fim de ano com familiares.

No dia 23 de dezembro, ela deixou de responder aos contatos dos amigos e foi dada como desaparecida. Após quase duas semanas, o corpo foi localizado com sinais de violência, e, no dia seguinte, identificado, no estado do Amazonas. Um casal que mora no imóvel é suspeito de ter assassinato a artista e foi preso. Eles teriam confessado o crime.

