Bazar das Voluntárias da Santa Casa será realizado na próxima semana

O tradicional Bazar das Voluntárias da Santa Casa, será realizado nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro, sempre das 9h às 17h, na rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, nº 793, ao lado do hospital.

Com o espírito de solidariedade presente em cada edição do bazar, toda a renda arrecadada será destinada a Santa Casa, contribuindo com o trabalho do hospital. “Todo ano nos unimos para apoiar essa importante causa que pode fazer a diferença dentro do hospital. Os participantes vão poder encontrar diversos produtos para casa e também para o período de festas natalinas, tudo é produzido com muito capricho e carinho pelas voluntárias”, disse a coordenadora do grupo de voluntárias, Mariângela Pucci.

Segundo ela, o bazar vai contar com mais de 500 produtos que serão vendidos a preços que variam de 10 reais até 150 reais. “São valores acessíveis que vão caber no bolso de todos. Por isso contamos com a participação de muitas pessoas”, concluiu.

