Bazar das Voluntárias arrecada mais de 15 mil para a Santa Casa

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O Bazar das Voluntárias da Santa Casa de São Carlos foi um sucesso mais uma vez. Na edição deste ano, o evento arrecadou R$ 15.290, valor que será integralmente destinado ao hospital, que atende mais de 400 mil pessoas de São Carlos e de outras cinco cidades da região: Descalvado, Dourado, Porto Ferreira, Ibaté e Ribeirão Bonito.

Os visitantes tiveram a oportunidade de adquirir peças exclusivas e feitas com muito carinho, com bordados e adereços que traduzem a dedicação das voluntárias. Os preços acessíveis, variando entre R$ 10 e R$ 150, garantiram que todos pudessem participar e contribuir com a causa.

Mariangela Pucci Toledo, coordenadora do grupo de voluntárias, destacou a importância do trabalho realizado. "Cada peça que criamos carrega um toque especial, feito com dedicação e amor. É muito gratificante saber que esse esforço contribui diretamente para a Santa Casa."

O Provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, ressaltou a importância da ação. "O trabalho das voluntárias vai muito além das peças produzidas. É uma demonstração de solidariedade e comprometimento com a nossa instituição e com as milhares de pessoas que dependem dos serviços da Santa Casa. Somos profundamente gratos por essa iniciativa que faz tanta diferença."

Leia Também