Bazar beneficente vai ajudar crianças atendidas pela Aspe no Douradinho

Aspe irá realizar bazar beneficente solidário - Crédito: Divulgação

A Associação de Amigos São Pedro Julião Eymard (Aspe), localizada no Jardim Douradinho, irá realizar a partir deste dia 21 de janeiro, um bazar beneficente cuja renda será revertida para as ações sociais que a entidade promove para a comunidade.

Estarão sendo oferecidos diversos produtos como vestiário, sapatos e acessórios (ambos os sexos) a preços incríveis. O evento começa às 13h e vai até às 17h e será realizado na rua Vinícius Emanuel Laurito Micelli, 45, no Douradinho.

De acordo com os organizadores, a Associação de Amigos reúne a comunidade do Douradinho que atende crianças de 5 a 13 anos e oferece oficinas de artes, teatro, música, capoeira, entre outras atividades. Conta com doações da sociedade e visa oferecer momentos de lazer e recreação, tirando assim elas da ociosidade. O bazar beneficente será uma forma de angariar recursos para ajudar os trabalhos sociais da entidade filantrópica.

