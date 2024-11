Banheiro da UFSCar é pichado com frase racista

O banheiro da UFSCar píchado com frase racista: ação ocorre no mesmo dia em que dia a comunidade negra da UFSCar havia marcado um registro fotográfico no evento - Crédito: arquivo pessoal

Um dos banheiros da UFSCar foi pichado na manhã de hoje com uma frase racista na manhã desta terça-feira, 26 de novembro. A frase da pichação foi “Lugar de Negro é na Cenzala” (sic). O autor escreveu a palavra “senzala” com C. A ação ocorre no mesmo dia em que dia a comunidade negra da UFSCar havia marcado um registro fotográfico no evento “Vamos nos Aquilombar!”, em celebração ao Dia da Consciência Negra.

A Reitoria e a SAADE divulgaram uma nota oficial repudiar veementemente o ato. Como forma de protesto, a direção da universidade decidiu responder ao ato, com uma caminhada contra o racismo, idealizada pela SAADE e pela organização da foto “Vamos nos Aquilombar”. A concentração seria realizada em frente ao AT8, a partir das 11h30, e seguirá em direção à entrada da Área Sul, onde a foto será realizada.

A reitoria não informou quais medidas legais foram tomadas contra tal ação racista. Também não houve informação de registro de boletim de ocorrência.





Boneco foi pendurado em uma placa de sinalização: fato causou indignação

BONECO ENFORCADO -O ato criminoso ocorre menos de uma semana depois do Dia da Consciência que foi comemorado na última quarta-feira, 20 de novembro. Na manhã do feriado, ativistas que fizeram uma marcha pela conscientização da memória negra encontraram no percurso, em uma rua no centro da cidade, um boneco feito com um pano preto amarrado por uma corda no pescoço, em uma placa de trânsito.



O boneco estava em uma placa na esquina das ruas São Joaquim e São Sebastião. O símbolo de violência não é novidade para as pessoas que participam da marcha, mas apenas uma das muitas manifestações de preconceito que elas enfrentam todos os dias.

"É só uma forma da branquitude racista querer lembrar que a gente não é bem-vindo. A gente passa por isso todos os dias, as vezes de formas sutis, outras de forma mais explícita, mas nós deixamos claro que não toleraremos nenhum tipo de ato racista, não toleraremos nenhum tipo de situação e atitude que tente manchar ou menosprezar o poder que nós temos e a grande atitude que nós fizemos hoje ocupando a Avenida São Carlos que é a principal avenida da cidade. Esse ato ele foi criado, eu acredito, para desestabilizar a gente porque foi muito próximo da onde nós estávamos, mas muito pelo contrário, ele deu força para mostrar que nós estamos aqui combatendo o racismo todos os dias", afirmou a organizadora da marcha, Vanessa Nunes. A Polícia Civil está investigando o caso e até agora ou autores do crime não foram localizados.

NOTA DE REPÚDIO CONTRA ATOS RACISTAS NO CAMPUS SÃO CARLOS

Hoje, dia 26 de novembro de 2024, dia em que a comunidade negra da UFSCar se reúne para fazer seu registro fotográfico no evento “Vamos nos Aquilombar!”, em celebração ao Dia da Consciência Negra, foram realizadas pichações racistas em banheiros dos ATs do campus São Carlos. A Reitoria e a SAADE vêm a público repudiar veementemente todo e qualquer ato racista dentro e fora da UFSCar e reafirmar o compromisso de luta por uma sociedade antirracista, sem preconceitos e inclusiva. A UFSCar foi uma das primeiras universidades, antes mesmo da promulgação da Lei 12.711/12, a reservar vagas, por meio da Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, para pessoas negras em cursos de graduação. A diversidade é um valor institucional que defendemos e no qual acreditamos, como base para a construção do conhecimento e da sociedade. Informamos que empreenderemos esforços para investigar e identificar os responsáveis pela pichação. Com isso, reiteramos, junto com a ativista Angela Davis, que “não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”.

Convocamos nossa comunidade a responder a esse ato, participando de uma caminhada contra o racismo, idealizada pela SAADE e pela organização da foto “Vamos nos Aquilombar”. A concentração será em frente ao AT8, a partir das 11h30, e seguirá em direção à entrada da Área Sul, onde a foto será realizada.

Ana Beatriz de Oliveira

Reitora da UFSCar

Maria de Jesus Dutra dos Reis

Vice-Reitora da UFSCar

Marcus Vinícius Batista Nascimento

Secretário Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE)

Leia Também