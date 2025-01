Banco do Povo de São Carlos tem R$ 5,3 milhões para empréstimos

Pequenos negócios: durante os dois governos do prefeito Airton Garcia (PP), o programa social garantiu R$ 8.618.126,49 para alavancar 664 pequenos negócios em São Carlos - Crédito: ARQUIVO

O Banco do Povo de São Carlos começa 2025 com R$ 5,3 milhões disponíveis para financiar pequenos negócios de São Carlos. Ao longo dos 8 anos dos dois governos do prefeito Airton Garcia (PP), o programa social garantiu R$ 8.618.126,49 para alavancar 664 pequenos negócios na cidade, gerando emprego e renda.

No primeiro ano da primeira gestão, em 2017, o programa emprestou R$ 553.887,98 em 82 financiamentos. Em 2018 este volume subiu para R$ 723.643,19 para 95 negócios. Em 2019 o montante emprestado caiu para R$ 683.364,59 para 95 empreendimentos.

Em 2020, durante a pandemia, a busca por recursos com juros menores, saltou para R$ 1.127.513,86 para 74 empresas. Em 2021, ainda na crise sanitária, o volume emprestado caiu para 959.481,69 destinado a 64 negócios.

Em 2022, 74 empresas receberam R$ 1.340.856,86. O ano de 2023 foi recorde em financiamentos de pequenos negócios com R$ 1.958.766,28 para 103 empreendimentos. Por fim, em 2024, 77 empresas receberam R$ 1.270.612,04 até 30 de novembro de 2024.

“Temos conseguido financiar empreendedores, principalmente MEIs (Micro Empreendedor Individual). Os empréstimos variam de R$ 200 a R$ 21 mil. Muitos nos procuram para compra de insumos e matérias primas, reformas de prédios, aquisição de equipamentos e etc. Os que mais nos procuram são os que estão abrindo um novo negócio ou buscando uma ampliação. Como os juros são muito baixos, variando entre 0,35% a 1% ao mês, é uma opção bastante atrativa”, explica a ex-secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti.

A sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda fica na Avenida São Carlos no quarteirão entre as ruas Conde do Pinhal e Major José Inácio, no Centro da cidade.

Inaugurado em 1998, o Banco do Povo Paulista completará 26 anos em setembro deste ano. Desenvolvido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho em parceria com prefeituras municipais, o maior programa de microcrédito estadual.

O financiamento é destinado aos empreendedores formais ou informais, urbanos e rurais, microempreendedores individuais, produtores rurais, cooperativas e associações de produção formalmente constituídas. As linhas de crédito possuem diferentes valores para pessoa física, pessoa jurídica, cooperativas e associações produtivas. A importância concedida pode variar entre R$ 200 e R$ 15.000, com prazo de pagamento de até 36 meses.

JUROS BAIXO

Com a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, a 0,5% ao mês, o programa credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento.

Dentre as exigências para adquirir o empréstimo, o candidato deve ser maior de 18 anos de idade ou emancipado legalmente (a partir dos 16 anos), ter faturamento bruto de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses e não apresentar restrições cadastrais no SCPC, Serasa e Cadin Estadual.

LINHAS DE CRÉDITO

O programa também disponibiliza linhas de créditos especiais destinadas a mutuários da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) que desejam reformar ou ampliar o imóvel, a moto fretistas que precisam se adequar à nova regulamentação do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), a taxistas que queiram investir na profissão e produtores rurais.

Para obter o financiamento é preciso verificar se o município é contemplado com o Banco do Povo Paulista e se o interessado atende aos requisitos exigidos. A solicitação poderá ser realizada pessoalmente na unidade local ou pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br.

