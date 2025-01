Banco do Povo de São Carlos concede R$ 1.444.187,42 em empréstimos em 2024

Compartilhar no facebook

Linhas de crédito disponíveis incluem o Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro - Crédito: Divulgação

O Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo de São Carlos encerrou o balanço das atividades de 2024 como um dos destaques da atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), anteriormente Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER).

De janeiro a dezembro, o órgão disponibilizou R$ 1.444.182,42 em empréstimos para micro e pequenos empreendedores de São Carlos. Esse montante foi distribuído em 88 créditos destinados tanto a pessoas jurídicas quanto físicas, com uma taxa de juros atrativa de 0,35% ao mês.

“Estamos muito felizes com esse número positivo e expressivo de créditos concedidos aos pequenos empresários do município. O nosso objetivo enquanto gestores é aumentar ainda mais esses valores e contribuir para um maior desenvolvimento econômico de São Carlos” ressalta Roselei Françoso, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

As linhas de crédito disponíveis incluem o Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, atendendo empreendedores de pequenos negócios, formais (com CNPJ) e informais (sem CNPJ).

As propostas de crédito são analisadas com base na comprovação de documentação para pessoas jurídicas, micro e pequenos negócios formais, além de microempreendedores urbanos e rurais.

“Os créditos são concedidos de forma descomplicada, rápida e fácil. Nossa Secretaria tem agentes de créditos treinados para, da melhor maneira, atender a toda população, tirando todas as dúvidas antes, durante e após o processo de empréstimo”, relata Roselei.

Segundo Rosângela Rodrigues dos Santos, diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo, “o financiamento fornecido pelo Banco do Povo de São Carlos é crucial para o fortalecimento dos negócios locais, proporcionando o capital de giro e os investimentos necessários para um crescimento sustentável”.

O Banco do Povo oferece financiamento para capital de giro, investimento fixo, aquisição de mercadorias em geral, matéria-prima, máquinas, ferramentas, equipamentos e veículos. As taxas de juros são reduzidas, a partir de 0,35% ao mês, com valores de empréstimos que variam entre R$ 200 e R$ 21 mil.

O que é o Banco do Povo?

O programa Banco do Povo é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Seu principal objetivo é oferecer acesso a recursos financeiros com condições facilitadas, incluindo taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis, possibilitando investimentos nos negócios.

Desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado e os municípios, o programa promove o desenvolvimento econômico estadual, estimula o empreendedorismo e reduz a desigualdade social, fornecendo suporte financeiro e técnico aos pequenos negócios que são fundamentais para a economia.

Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo - DEBP

Horário de Atendimento: 8h às 17h

Endereço: Avenida São Carlos, 1839

Telefone: 3376 6561 / 3374 - 1750

Ramais: 207 / 208 /209

E-mail: bancodopovo@saocarlos.sp.gov.br

