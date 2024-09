Bairro Presidente Collor ganha Parque Linear

Parque Linear Presidente Collor -

A Prefeitura de São Carlos concluiu no final do mês de agosto a construção de mais um Parque Linear na região do grande Cidade Aracy, localizado na Avenida Marisete Terezinha Santiago De Santi, paralelo à Rodovia Luís Augusto de Oliveira (SP - 215), no bairro Presidente Collor. Um investimento de aproximadamente R$ 500 mil.



O Parque Linear do Presidente Collor tem uma extensão total de 1,4 km, 45 postes de iluminação, instalados a cada 20 metros, ciclofaixa mais uma pista de caminhada com 1,125 Km de extensão, 2 metros de largura, além de lixeiras e se constitui em uma importante área de lazer para a região sul da cidade.



Vale lembrar que o primeiro Parque Linear, com 400 metros de comprimento, iluminação de LED, playground, bancos, lixeiras, ciclofaixa e academia ao ar livre foi entregue em maio de 2022 na Avenida João Martins França com a Regit Arab, no bairro Cidade Aracy II.

