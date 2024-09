Aviões Boeing 787 passarão por transformação no Centro de Manutenção em São Carlos

Novo interior do B787 - Crédito: divulgação

A companhia recebeu pela primeira vez uma aeronave Boeing 787 Dreamliner no LATAM MRO, o seu centro de manutenção de aeronaves instalado em São Carlos, interior de São Paulo. A aeronave de grande porte é o modelo mais moderno da frota widebody (corredor duplo, usada principalmente para voos internacionais de longa distância) da LATAM. Esta é a primeira das 24 aeronaves dos modelos 787-8 e 787-9 que vão passar pelo projeto de renovação da cabine, um investimento de US$ 360 milhões para aperfeiçoar a frota LATAM e oferecer a melhor experiência a bordo.

“Esse pouso é um marco não apenas para o projeto de renovação de cabines, mas para nosso centro de manutenção, reforçando a alta expertise técnica de nossa equipe. Não à toa, o LATAM MRO é o maior centro de manutenção de aeronaves da América do Sul, com qualidade e competência técnica atestadas não apenas pelos fabricantes de aeronaves Boeing e Airbus, como também por certificações internacionais, como EASA, FAA e DGAC Chile”, comenta Alexandre Peronti, diretor de manutenção da LATAM Brasil.

O processo completo de renovação dos 24 aviões será realizado nas bases de manutenção da LATAM em São Carlos (SP) e Santiago (Chile), e deve ser concluído no segundo semestre de 2026, considerando que cada retrofit exige de 2 a 4 meses para ter suas melhorias implementadas.

A RENOVAÇÃO DAS CABINES DA FROTA BOEING 787 DA LATAM

O investimento de mais de US$ 360 milhões redesenha completamente o interior das cabines com novos assentos, entretenimento a bordo e melhor design. Do total de aviões que serão renovados, 10 são do modelo Boeing 787-8 (exclusivos para o mercado chileno) e 14 são Boeing 787-9, que operam no Brasil, Chile e Peru. Os primeiros aviões com cabines remodeladas serão os 787-8, que começarão a voar comercialmente no primeiro semestre de 2025.

Entre as mudanças que serão implementadas, destaque para a nova cabine Premium Business, que passará a contar com o assento Recaro R7 (anteriormente conhecido como CL6720), da Recaro Aircraft Seating. Este modelo foi desenhado para oferecer mais espaço e comodidade, e conta com portas que entregam mais privacidade ao passageiro, sendo a LATAM o único grupo de aéreas da América do Sul a oferecer esse produto.

Os assentos da cabine Economy serão completamente renovados por modelos de última geração, desenhados ergonomicamente para oferecer mais espaço e comodidade. Também poderão viajar com mais conforto nos assentos Economy Plus, que oferecem mais espaço, maior reclinação, apoio aos pés e espaço exclusivo para malas.

Além disso, todas as poltronas das cabines Premium Business e Economy serão revestidas com couro até 70% reciclado, mesmo material utilizado nas aeronaves de corredor único (narrow body) da companhia. Este revestimento, vale ressaltar, permite reduzir em até 87% a quantidade de água usada na produção desse material em comparação com couro regular e até o momento já evitou o envio de 21 toneladas de resíduos a aterros sanitários, segundo os dados do fabricante Gen Phoenix.

Os passageiros da Economy poderão se conectar à plataforma de entretenimento LATAM Play utilizando o Bluetooth de seus próprios fones de ouvido e desfrutar, com telas renovadas de 12 polegadas, alta definição e tecnologia touch screen, o conteúdo mais completo entre as companhias aéreas da região, com mais de 240 filmes, 740 episódios de programas de televisão, 1,5 mil músicas e conteúdos do Max, Paramount+ e Disney+.

Todas as 24 aeronaves passarão a contar também com mapa 3D interativo da Panasonic's Arc™, que oferece informações detalhadas sobre a região sobrevoada para que o passageiro descubra lugares emblemáticos das diferentes cidades.

