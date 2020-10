Avenida “sem nome” e com 29 luminárias queimadas “testam” a paciência de moradores no Swiss Park

Crédito: Maicon Ernesto

Na manhã desta terça-feira, 20, moradores residentes no Swiss Park entraram em contato com o São Carlos Agora e se mostraram insatisfeitos com algumas situações que demonstram abandono por parte da CPFL e do Poder Público.

Segundo eles, devido a inércia dos responsáveis, o próximo passo é buscar auxílio no Ministério Público, já que após várias solicitações, as reivindicações não foram atendidas.

Segundo um morador, o problema mais grave é quanto a 29 luminárias queimadas. “Faz meses que estamos na escuridão e isso causa sensação de insegurança”, disse, salientando que o primeiro passo foi entrar em contato com a Ouvidoria da CPFL. “Porém, nada foi feito”, disse. “Depois entramos em contato com a Prefeitura Municipal e ficamos na mesma situação”, emendou. “Por fim, foi feito inclusive um abaixo assinado, mas mesmo assim, fomos ignorados”, completou.

O segundo problema pontuado pelo reclamante é que há uma avenida que está sem nome. “Há meses também solicitamos que fosse dado uma designação para a via expressa. Mas também nada foi feito”, garantiu o reclamante.

LUGAR APRAZÍVEL

O morador em questão informou que a avenida sem nome é próxima a linha férrea e paralela à Avenida das Palmeiras. “Aqui era um local onde se reuniam jovens que faziam badernas. Mas depois da atuação da Polícia Militar e da Guarda Municipal, ficou mais calmo. É uma avenida onde pode ser fazer caminhada e pedalar bikes. É arborizada, mas além de não ter nome, não possui iluminação. Acredito que falta mais atenção das autoridades no sentido de sanar esses problemas”, disse o reclamante.

