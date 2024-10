Avenida Bruno Ruggiero vai ganhar nova rotatória

A Prefeitura de São Carlos, por meio a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), informa que teve início nesta terça-feira (29/10), as obras de implantação de uma rotatória na Avenida Bruno Ruggiero no cruzamento com a Rua Cid Silva Cesar, no bairro Santa Felícia.



Segundo a SMTT a rotatória é um dispositivo de controle de tráfego, organização e melhoria do trânsito, objetivando redução do número de acidentes e dos fatores de risco.

“A obra faz parte das melhorias previstas para a região noroeste da cidade para ampliar a capacidade de fluidez e segurança viária. Uma obra importantíssima para o sistema viário da Avenida Bruno Ruggiero, que interliga vários bairros da cidade, uma via arterial com relevante volume de trânsito. A construção da rotatória possibilitará o fechamento das passagens adjacentes do canteiro central, mitigando riscos de acidentes nas transposições do trânsito”, destaca o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno.

A obra deverá ser concluída em aproximadamente 15 dias, um investimento de aproximadamente R$ 200 mil viabilizada através de contrapartidas.



A SMTT ressalta que durante a execução da obra haverá interferências no trânsito de veículos e pedestres com interdições parciais, podendo ocorrer fechamento total do viário em determinadas etapas da obra e orienta a todos que tenham atenção redobrada e respeitem as sinalizações de trânsito.

