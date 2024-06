Avenida Bruno Ruggiero Filho será interditada nesta sexta-feira

Avenida Bruno Ruggiero Filho - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que nesta sexta-feira (21/06), serão interditadas as faixas da Avenida Bruno Ruggiero Filho no sentido bairro-shopping no trecho entre a rotatória do cruzamento desta avenida com a Avenida dos Sanhaços até a rotatória no cruzamento com a Avenida Parque Faber.

O fluxo de veículos e o transporte coletivo serão temporariamente desviados para a Avenida dos Sanhaços até a rotatória do Shopping. Esta interdição é necessária para que seja feita a nova base e pavimento da Avenida Bruno Ruggiero Filho, principalmente na faixa onde trafegam ônibus e veículos pesados, o tempo estimado da obra é de 30 dias com previsão de liberação de uma faixa em 20 dias.

Leia Também