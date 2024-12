Avanço de nova frente fria sobre o estado de SP vai trazer de volta a chuva; saiba quando

Mulher usa guarda-chuva enquanto caminha pelo Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Sábado (07/12) e Domingo (08/12)



O dia começa com céu parcialmente nublado e sem chuva no estado de São Paulo, durante o período da manhã de sábado. Contudo, à aproximação de uma nova frente fria que atua no estado do Paraná, causará a formação de áreas de instabilidade, com chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no oeste, sul e leste do estado, a partir da tarde de sábado e durante o dia de domingo. Temperaturas estáveis.

Segunda-feira (09/12) e Terça-feira (10/12)



Frente fria avança pelo estado de São Paulo durante a segunda-feira, causando muita nebulosidade e áreas de chuvas mais generalizadas. Essa condição de instabilidade se mantém até a terça-feira. Temperaturas em ligeiro declínio. (IPMET)

Leia Também