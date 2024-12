Aumento na tarifa de ônibus em São Carlos entra em vigor

Compartilhar no facebook

A partir desta terça-feira (31), a tarifa normal, para pagamento em espécie, incluindo linhas que atendem os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, passa a ser de R$5,25. Domésticas que recebam salário mínimo do Estado de São Paulo, Aposentados e Pensionistas que recebam até 1 (um) salário mínimo federal por mês, pagam R$3,15 (40% de desconto), a faixa 1. Domésticas, Operários, Aposentados e Pensionistas que recebam até 2 (dois) salários mínimos federais por mês, pagam R$4,20 (20% de desconto), a chamada faixa 2. Estudantes pagam R$2,63 (50% de desconto). Idosos com mais de 60 (sessenta) anos de idade, continuam isentos.

A prefeitura justificou o reajuste, tendo em vista que não havia aumento desde o ano de 2021, por conta da pandemia. "Precisou que esse reajuste fosse aplicado agora, para que não ocorresse desequilíbrio contratual. Assim o valor do subsídio diminui, podendo ser revertido em melhorias no transporte, para que o município possa investir na qualidade do transporte público, refletindo em toda a população”, explica o secretário de Governo, Lucas Leão.

