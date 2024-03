Atitude dos pais do menino Levi dará nova chance de vida a outras crianças

Levi e os pais Ricardo e Natalia - Crédito: Arquivo pessoal

A captação de órgãos ocorreu na manhã deste sábado, 23 de março, na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Durante o procedimento, foram captados o coração, rins e córneas do doador, o menino Levi de dois anos. Através desta atitude da família, pessoas que estão na fila nacional de transplante terão uma nova chance de tratamento.

Vale ressaltar que a doação só acontece se a iniciativa partir dos parentes do paciente após a morte encefálica e se não houver nenhuma possibilidade de recuperação. Com a liberação, a captação acontece imediatamente, já que alguns órgãos ficam ativos apenas por determinado tempo. Depois, são enviados para os pacientes receptores conforme a fila do Sistema Nacional de Transplante e a compatibilidade dos órgãos do doador com o receptor.

A captação do coração foi realizada por uma equipe especializada do Hospital Dante Pazzanese em São Paulo, os rins foram captados por profissionais de urologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e a equipe da Santa Casa foi responsável pela retirada das córneas. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira fez o transporte da equipe do Dante que levará o coração para a capital.

Os procedimentos contaram ainda com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Guarda Municipal de São Carlos e da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos. "A generosidade e solidariedade dessa família em um momento de tristeza, movidas pelo amor para ajudar alguém que nem conhecem, emocionou toda a equipe. De hoje em diante, o menino vai poder continuar na lembrança daqueles que o conheceram e amaram por meio das pessoas que receberam essa doação", disse a enfermeira da comissão, Rosângela Souza.

