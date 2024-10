Até “bebê” de 111 anos irá receber presentes do Papai Noel da Nova ONG MID

ONG MID promete festas natalinas emocionantes e marcadas por muita empatia - Crédito: Divulgação

O Natal se aproxima e com ele, o coração bate mais forte, a expectativa aumenta, bem como a ansiedade e aquele espírito que só o Papai Noel proporciona. E todos esses sentimentos afetam positivamente a direção e voluntários da Nova ONG MID que prepara o 7º Natal Solidário que irá presentear em 2024, 378 crianças e entre elas, um “bebê” de 111 anos que irá receber em sua casa, a visita do Bom Velhinho.

A revelação foi feita na manhã desta segunda-feira, 28, pela presidente da entidade filantrópica, Cassia Regina de Camargo Pau que detalhou como será a festa este ano.

Nas seis edições anteriores, o Natal Solidário começava com as visitas às casas dos acamados e depois a confraternização reunindo as demais crianças com necessidades especiais. “Este ano, vamos fazer ao contrário, explicou Cássia.

Desta forma, no dia 1º de dezembro, das 13h às 18h, no salão de festas da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia, será realizada a festa para as crianças cadastradas. Depois, do dia 3 até o dia 23, mais 45 casas serão visitadas por voluntários da ONG e 12 papais noeis voluntários.

“Vamos distribuir presentes para crianças de 0 a 111 anos”, disse Cássia. “Inclusive uma linda ‘bebê’ de 111 anos que iremos visitar. Vamos distribuir 378 presentes para nossas crianças cadastradas. Agradeço ao Padre Júlio a cessão do salão e a todos que estarão nos ajudando nesta jornada onde a meta é fazer nossas famílias felizes”, disse.

Cássia não escondeu a ansiedade, salientando que o trabalho realizado pelos integrantes da ONG visa levar carinho, empatia e felicidade para todos. “Antes da festa dá um medo daqueles, pois a gente torce para dar tudo certo. Ai acaba a festa e já começamos a planejar a de 2025, procurando sempre levar novidades. E em cada festa, um tema diferente a cada ano, sempre procurando enaltecer a participação e a presença de Deus em nossas vidas”, finalizou a presidente da ONG.

