Associação de Engenheiros faz críticas às obras realizadas pela Rumo na região do Cristo

Tubulação danificada após temporal - Crédito: divulgação/PMSC

Uma reunião realizada em sua sede social, fez com que engenheiros ligados à Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de São Carlos criticassem as obras emergenciais realizadas pela Rumo Logística, empresa responsável pela linha férrea em São Carlos, após o desmoronamento de um barranco na região da rotatória do shopping que comprometeu o translado de vagões.

As fortes chuvas que desabaram em São Carlos na tarde de quarta-feira, 28, teria sido a responsável pelo problema que prejudicou diversas famílias e comerciantes e causou ainda uma vítima fatal (a professora Claudia Maria Guerreiro).

De acordo com a nota da AEASC, “o Secretário de Obras Públicas João Muller, informou que a empresa Rumo Logística havia instalado de modo emergencial, aduelas de concreto armado com seção de passagem de água 70% menor da anteriormente existente, fato confirmado pelo especialista em drenagem Eng. Civil José Mario Frasnelli.

A NOTA

“Nota da AEASC quanto aos alagamentos e enchentes em São Carlos/SP

“A AEASC (Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de São Carlos), após as fortes chuvas do dia 28/12/2022 emitiu nota de solidariedade aos moradores e comerciantes que sofreram perdas materiais, e a família da professora Claudia Maria Guerreiro que veio a falecer em decorrência das chuvas. Também fez contato com a Defesa Civil do Estado de São Paulo informando sobre a situação dramática e colocou-se junto com o Crea-SP a disposição para auxiliar as autoridades municipais.

“A AEASC, como tem realizado ao longo dos últimos 50 anos, continua à disposição do dos agentes públicos e da comunidade são-carlense para auxiliar nas discussões, projetos e legislações que envolvam a Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências.

Esta Associação, nunca se omitiu em opinar de forma técnica sobre as questões de infraestrutura, meio ambiente, desenvolvimento urbano sustentável, uso e ocupação do solo, e não seria neste momento em que a nossa “Atenas Paulista”, novamente é atingida com os alagamentos, enchentes e inundações, que a AEASC ficaria sem se manifestar.

“Assim, após o colapso do aterro da ferrovia sobre o Rio do Monjolinho que ocasionou, provavelmente, o maior alagamento da área da Rotatória do Cristo e a informação que a concessionária da ferrovia, a Rumo Logística, realizava obra emergencial com a diminuição da área da passagem de água no local, a AEASC convidou o Poder Executivo a participar de reunião em sua sede para que seus associados tivessem conhecimento da obra no local.

Na ocasião, o Secretário de Obras Públicas João Muller, informou que a empresa Rumo Logística havia instalado de modo emergencial, aduelas de concreto armado com seção de passagem de água 70% menor da anteriormente existente, fato confirmado pelo especialista em drenagem Eng. Civil José Mario Frasnelli. Também foi informado que a concessionária Rumo Logística deverá iniciar em breve a construção de uma ponte ferroviária no local, com posterior desmonte do aterro existente, permitindo aumento da vazão no local.

“Logo a AEASC, manifesta-se que tecnicamente não concorda com a redução da área de passagem de água sob a linha férrea, pois aumentará significativamente o risco de inundações e alagamentos na região da Rotatória do Cristo, visto que houve um estrangulamento para a passagem do fluxo da água naquele local. “E solicita que a empresa Rumo Logística se empenhe na busca de alternativas urgentes para amenizar futuros riscos de alagamentos, e sugere um estudo para instalação de bombas de recalque para transpor a água de montante para jusante do aterro da ferrovia, nesta estação chuvosa.

“Por fim, a AEASC entende que é necessário a interação e revisão dos vários estudos de microdrenagem e macrodrenagem, para auxiliar na definição da priorização das obras antienchentes em nossa Cidade e mantém seu compromisso de auxiliar as autoridades e a comunidade no enfrentamento deste problema.

“Atenciosamente

“Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos”

